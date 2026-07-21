Пятый день протестов на Украине: Сырский опроверг конфликт с Федоровым

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«Картонный майдан» набирает обороты в городах страны.

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Главком ВСУ Сырский опроверг конфликт с Михаилом Федоровым

На Украине пятый день подряд идут масштабные акции против отставки министра обороны Михаила Федорова. Участники «картонного протеста» требуют от Зеленского пересмотреть решение и выходят на улицы не только в Киеве, но и как минимум в десяти крупных городах — в том числе Одессе и Львове.

Ситуация стала настолько серьезной, что разрядить обстановку вмешался главком ВСУ Александр Сырский. В своей колонке он публично опроверг сообщения о конфликте с Федоровым, который, по мнению украинских СМИ, стал причиной отставки министра.

Сырский заявил, что готов работать с любым главой Минобороны, а среди военных не должно быть столкновения политических лагерей, переходящего в публичные драмы.

Впрочем, большинство украинских СМИ уже назвали статью Сырского попыткой сохранить свой пост на фоне устойчивых сообщений из Киева о том, что вопрос его отставки фактически решен.

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