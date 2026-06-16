В России растет число скрывающихся с места ДТП водителей

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Число подобных случаев с начала года увеличилось на 7%.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Водители по всей России стали чаще скрываться с места ДТП. С начала этого года количество таких случаев увеличилось почти на 7%. Больше всего нарушители сбегают после аварии в Нижегородской, Челябинской областях, а также в Приморском крае и Москве.

По статистике ГИБДД, с января зафиксировано почти 700 подобных ДТП, в которых погибли 39 человек, а пострадали больше 830.

«Здесь две причины. Это паника, стрессовые ситуации, которые водителя охватывают. И расчет на то, что никто не увидит — он скроется с места ДТП и никто его не обнаружит. Включена система „Безопасный город“, система распознавания лиц… Все эти совокупности системы позволяют обнаруживать тех водителей, которые скрылись с места происшествия. Даже по мочке уха иногда можно идентифицировать водителя», — говорит автоюрист Михаил Захаров.

В 80% случаев беглых водителей все-таки находят уже в течение первых суток. И за это им точно грозит или лишение прав до полутора лет, или арест на 15 суток.

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