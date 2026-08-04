Москвичи увидят солнечное затмение 12 августа

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Но явление продлится недолго.

Солнечное затмение в Москве — когда будет и во сколько

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Блинов

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Жителям и гостям Москвы выпадет возможность увидеть солнечное затмение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономическое явление произойдет 12 августа и продлится всего девять минут. В планетарии заявили, что в столице за затмением можно будет наблюдать в последние минуты перед заходом Солнца.

«В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через девять минут скроется за горизонт», — пояснили в пресс-службе.

В планетарии подчеркнули, что этот короткий момент наступит в 20:08 мск. При этом общая продолжительность затмения составит около 4,5 часов. Полностью его увидят жители Испании, Исландии и востока Гренландии. В России за ним смогут наблюдать на полуострове Таймыр.

Кроме того, ученые добавили, что августовское затмение станет вторым в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о шестой за это лето магнитной буре на Земле, которая началась вечером 2 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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