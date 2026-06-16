В Крыму объявили охоту на скрытые активы украинских олигархов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

С 2022 года собственностью региона стали более шести тысяч объектов.

Национализация имущества олигархов в Крыму — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Крыму начали поиски скрытых активов украинских олигархов

Поиск скрытого имущества украинских олигархов начали в Крыму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель республиканского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что наиболее заметные активы уже давно перешли в собственность региона.

«Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — сообщил Константинов.

Депутат подчеркнул, что бизнесмены из Украины отказывались вкладывать деньги в развитие своих активов на полуострове — их волновало только извлечение прибыли. По его словам, именно такую цель преследовал бизнес.

С осени 2022 года парламент Крыма заявил о национализации недвижимости граждан, связанных с Украиной. Благодаря этим решениям, в собственность республики перешли свыше шести тысяч объектов. Кроме того, регион получил 13 миллиардов рублей.

Ранее Константинов рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский никак не отреагировал на национализацию его квартиры площадью почти 120 квадратных метров на юге Крыма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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