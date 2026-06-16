Полный контроль: как правильно следить за уровнем белка в организме

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Разобраться с нормой помогут специальные приложения, однако важно и эффективное усвоение нутриентов.

Как узнать уровень белка в организме

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Диетолог Устинова: взрослому нужно до полутора граммов белка на килограмм массы тела

Белок — основа здорового питания. Но как понять, хватает ли его? И как рассчитать суточную норму? Ответы на эти вопросы в разговоре с Газета.ру дала терапевт и диетолог Елена Устинова.

Она отметила, что определить белковый статус можно при помощи анализа крови на общий белок. Показатель около 75 граммов на литр принято считать оптимальным, а снижение показателя ниже 70 граммов на литр говорит о дефиците.

По словам эксперта, если с уровнем все в порядке, то человек может съесть от одного до полутора граммов белка на каждый килограмм своего веса в день. При наличии дефицита необходимо увеличить норму до двух граммов. Врач также указала на важность эффективного усвоения белка.

«На этот процесс влияют особенности пищеварения, качество пережевывания пищи и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Чем тщательнее пища пережевывается, тем эффективнее проходят дальнейшие этапы ее переваривания», — сказала диетолог.

Специалист также подчеркнула, что следить за уровнем белка можно через специальных приложений для подсчета калорий — такие программы показывают содержание необходимых элементов в продуктах и блюдах.

Кроме того, Устинова пояснила, что высокая доля жира в мясе говорит о пониженном содержании белка.

«Чем жирнее продукт, тем меньше в нем белка на 100 грамм. Например, куриная грудка содержит больше белка и меньше жира, чем куриная голень или более жирные части мяса», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать макароны с повышенным содержанием белка.

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