Невиновного мужчину посадили в тюрьму из-за ошибке в никнейме

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Теперь жертве судебной системы придется учиться жить заново.

Могут ли посадить в тюрьму невинного: по каким причинам

Фото: www.globallookpress.com/ Elmar Krenkel

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People: из-за ошибки в никнейме невиновного мужчину посадили в тюрьму

Житель Канады Брэндон Клейм провел 18 месяцев в тюрьме из-за ошибки следователей, которые перепутали два почти одинаковых никнейма пользователей в мессенджере Kik. Об этом сообщило People.

Апелляционный суд отменил все обвинения в отношении 30-летнего мужчины, которого ранее признали виновным по делам, связанным с сексуальным насилие над детьми, растление несовершеннолетних и хранением детской порнографии.

Следствие ошибочно связало Клейма с мужчиной, который общался с 12-летней девочкой через приложение Kik. По данным суда, никнейм злоумышленника был fus__ro_dah — с двумя символами подчеркивания между частями имени.

При этом у Клейма был аккаунт с похожим именем — fus_ro_dah, где между словами стояло только одно подчеркивание. Именно это различие, как установили судьи, осталось незамеченным во время расследования и судебного процесса.

«Ему вообще не следовало предъявлять обвинения, не говоря уже о вынесении приговора», — указали судьи в постановлении.

Клейма арестовали в феврале 2020 года. В апреле 2023 года его признали виновным, а в январе 2024 года приговорили к 18 месяцам лишения свободы и 18 месяцам условного наказания. Тюремный срок он уже отбыл и находился на испытательном сроке.

В ходе апелляции выяснилось, что Клейм не пользовался своим аккаунтом Kik с 2012 года — примерно за шесть лет до предполагаемых преступлений. По словам мужчины, ошибка в одном символе полностью изменила его жизнь.

Расследование началось после обращения 12-летней девочки в полицию. Она рассказала о мужчине, с которым познакомилась в интернете, и сообщила об обмене интимными изображениями и сексуальных действиях.

Однако, согласно решению суда, аккаунт, с которого поступали сообщения, принадлежал другому человеку из Калифорнии.

Адвокат Клейма заявил, что его клиент до сих пор не может смириться с произошедшим и утратил доверие к системе уголовного правосудия. По его словам, семья мужчины помогает ему изучить возможные варианты компенсации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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