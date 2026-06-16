Ракетную опасность объявили в шести регионах России

Ракетную опасность объявили в Татарстане, Чувашии, а также Ульяновской, Пензенской, Орловской и Воронежской областях. В частности, к жителям региона обратился губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — предупредил глава Воронежской области.

Так жителям регионов напоминают: находясь дома во время объявления ракетной опасности, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или, например, кладовой. Если же ракетная опасность застанет на улице — нужно срочно зайти в ближайшее здание и найти там подходящее укрытие.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.