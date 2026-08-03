Оставил следы зубов на костях: аллигатор убил женщину, откусив ей обе руки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Отдых у водоема закончился трагедией.

Аллигатор откусил женщине обе руки и убил ее

Фото: www.globallookpress.com/Marko König

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NYP: аллигатор откусил женщине обе руки и оставил следы зубов на ее костях

В США 31-летняя женщина погибла после нападения аллигатора. В ходе вскрытия специалисты обнаружили на костях женщины следы зубов хищника. Об этом сообщила New York Post.

Трагедия произошла на реке Эконлокхатчи на территории государственного леса штата Флорида. Жертва отдыхала у водоема вместе с бойфрендом и подругой.

Согласно результатам вскрытия, у погибшей была зафиксирована «почти полная травматическая ампутация левой руки в плече и почти полная травматическая ампутация правого предплечья».

Также эксперт обнаружил следы укусов на левой ключице, левой лопатке и передней части левой руки.

Молодой человек погибшей рассказал, что аллигатор длиной около четырех метров появился внезапно, когда они находились в воде по пояс. Мужчина пытался вытащить возлюбленную из пасти животного, однако спасти ее не удалось.

Ожидая прибытия экстренных служб, женщина попросила бойфренда позаботиться о своей немецкой овчарке, которая была вместе с ними в походе. Пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась.

Позже охотники обнаружили и застрелили аллигатора неподалеку от места нападения. Проведенный ДНК-анализ подтвердил, что именно это животное атаковало туристку.

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