Критическое поражение мозга? О чем говорит желание спать больше восьми часов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Продолжительный ночной отдых может быть признаком серьезных дегенеративных изменений.

О чем говорит желание спать больше восьми часов симптом чего

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: слишком долгий сон может предвещать развитие болезни Альцгеймера

Привычка спать более восьми с половиной часов в сутки может указывать на ранние стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного американскими специалистами, у людей с такой продолжительностью сна фиксируется повышенный уровень белка p-tau181 в крови.

Данное вещество считается ключевым биомаркером, свидетельствующим о начале патологических процессов, характерных для самого распространенного типа деменции.

Ученые проанализировали данные 2410 добровольцев, средний возраст которых составил 70 лет. Оказалось, что наиболее резкий скачок концентрации опасного биомаркера наблюдался у тех участников, которые проводили в постели более десяти часов.

Эти показатели сохраняли свою значимость даже с учетом возраста, пола испытуемых, наличия депрессии или проблем с дыханием во сне (апноэ).

«Мы знали из существующей литературы, что связь между сном и этими биомаркерами вряд ли будет простой, и это именно то, что мы обнаружили», — отметила доктор Ванесса Янг из Техасского университета в Сан-Антонио.

Специалисты подчеркивают, что длительный сон не является прямой причиной болезни, а выступает, скорее, поведенческим сигналом уже начавшегося разрушения нервных клеток.

В настоящее время в Великобритании около миллиона человек страдают от деменции, которая постепенно лишает их возможности рассуждать, запоминать информацию и выполнять элементарные повседневные действия.

Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует взрослым до 65 лет придерживаться нормы сна от семи до девяти часов, а пожилым людям — от семи до восьми часов.

Исследователи полагают, что регулярное превышение этих лимитов должно стать поводом для углубленной проверки когнитивных способностей пациента. Для окончательного подтверждения связи между временем отдыха и дегенерацией мозга потребуются дополнительные долгосрочные наблюдения за состоянием здоровья различных возрастных групп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Невиновного мужчину посадили в тюрьму из-за ошибке в никнейме
15:27
«Уйдет от коррупционных расследований»: политолог о назначении Умерова главой СВР Украины
15:20
Ребенка заразили ВИЧ и гепатитом С в больнице города Азов
15:13
«Совесть есть?» — глава Башкирии потребовал передать на СВО автомобили мэрии Уфы
15:08
«Ничего не делаем»: врач рассказал, как защититься в экстремальную жару в Москве
15:06
При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Не спешите менять пароль»: как хакеры следят за россиянами через умные гаджеты
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео