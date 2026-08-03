Критическое поражение мозга? О чем говорит желание спать больше восьми часов

Daily Mail: слишком долгий сон может предвещать развитие болезни Альцгеймера

Привычка спать более восьми с половиной часов в сутки может указывать на ранние стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного американскими специалистами, у людей с такой продолжительностью сна фиксируется повышенный уровень белка p-tau181 в крови.

Данное вещество считается ключевым биомаркером, свидетельствующим о начале патологических процессов, характерных для самого распространенного типа деменции.

Ученые проанализировали данные 2410 добровольцев, средний возраст которых составил 70 лет. Оказалось, что наиболее резкий скачок концентрации опасного биомаркера наблюдался у тех участников, которые проводили в постели более десяти часов.

Эти показатели сохраняли свою значимость даже с учетом возраста, пола испытуемых, наличия депрессии или проблем с дыханием во сне (апноэ).

«Мы знали из существующей литературы, что связь между сном и этими биомаркерами вряд ли будет простой, и это именно то, что мы обнаружили», — отметила доктор Ванесса Янг из Техасского университета в Сан-Антонио.

Специалисты подчеркивают, что длительный сон не является прямой причиной болезни, а выступает, скорее, поведенческим сигналом уже начавшегося разрушения нервных клеток.

В настоящее время в Великобритании около миллиона человек страдают от деменции, которая постепенно лишает их возможности рассуждать, запоминать информацию и выполнять элементарные повседневные действия.

Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует взрослым до 65 лет придерживаться нормы сна от семи до девяти часов, а пожилым людям — от семи до восьми часов.

Исследователи полагают, что регулярное превышение этих лимитов должно стать поводом для углубленной проверки когнитивных способностей пациента. Для окончательного подтверждения связи между временем отдыха и дегенерацией мозга потребуются дополнительные долгосрочные наблюдения за состоянием здоровья различных возрастных групп.

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