Разговоры о вкусах: фестиваль «Гроздь» собрал в Светлогорске виноделов со всей страны

Погрузиться в мир вкуса и традиций лучших виноделов России в эти выходные можно было в Калининградской области. Там прошел масштабный гастрономический фестиваль «Гроздь». На уникальной площадке представлены разные регионы страны. И в каждом бокале — своя история.

Посетители могли продегустировать новинки, а также признанные шедевры от крымского завода Inkerman. О празднике вкуса и эстетики — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Динамичная живая музыка, громкий звон бокалов и яркие ароматы вин в сочетании с морским бризом — так в Калининградской области встречают последний месяц лета. Фестиваль «Гроздь» собирает ценителей прекрасного.

Десятки стендов, тысячи бокалов и не прекращающиеся разговоры о вкусах. Эта площадка объединяет ценителей вина. И весь фестиваль в некотором смысле становится путешествием по главным винодельческим регионам страны.

Ведущие винодельни юга — Дон, Кубань, Кавказ и Крым — встречаются в самом западном регионе России. И это событие не оставляет равнодушным никого.

«Самая главная задача, которая совершенно удается этому фестивалю, — это, знаете, поженить местную локальную еду и российское вино», — сказала винный блогер Юлия Макарова.

Здесь можно лично пообщаться с виноделами и познакомиться с новыми вкусами в атмосфере праздника.

Это стильные площадки, где хочется говорить о прекрасном, да и просто приятно находиться. Производители привезли сюда лучшие вина, которые так и притягивают к себе. Пространство за считанные минуты наполняется гостями. Два дня — и море впечатлений.

Ведущие роли — у лучших крымских виноделен. Здесь, например, легендарная «Массандра» представляет свои признанные шедевры.

— Это вино — легенда. Самое титулованное крымское вино, завоевавшее множество международных и российских наград.

В топе закреплены и Валерий Захарьин с коллекцией автохтонных вин, и «Новый свет», который не изменяет своим традициям с момента основания князем Голицыным.

«Это отец российского шампанского. Все случилось в XIX веке, в 1878 году. И с этого момента дом никогда не отходил от этой технологии», — сказал сомелье, бренд-амбассадор АО «Мое вино» Андрей Козелец.

В каждом бокале можно прочувствовать историю. Прямо из подземных штолен сюда из Севастополя привезли вина «Инкермана». Этот уникальный завод в этом году отмечает 65-летие.

«Дело все в любви. Работают на нашей винодельне. Мы представляем Inkerman в нашей линейке Wine Maker Selection. У нас есть шардоне, у нас розовое вино представлено из тихих», — сказала бренд-амбассадор брендов «Массандра», «Новый свет», Inkerman Ольга Лепендина.

Здесь учат правильно выбирать вина: ведущие сомелье дают мастер-классы. Только за первый день фестиваль «Гроздь» собрал 15 тысяч участников. И масштабы только продолжают расти.

«В прошлом году, например, мы привезли 22 винодела, и было порядка 30 фермеров. В этом году уже лайн-ап намного больше — у нас 44 винодела приехало», — сказала руководитель Национального агентства маркетинга российского вина («НАМ российского вина!») Екатерина Топорищева.

Растет и вся отрасль в целом. О расширении винной географии России рассказывают ученые из Курчатовского института.

«Мы можем выращивать коммерчески востребованные сорта в Калининграде, соблюдая должные технологические приемы, подбирая их корректно под местность, чем мы сейчас в целом и планируем здесь заниматься», — сказал заместитель начальника лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Александр Аверьянов.

Российские вина признают одними из лучших на мировом уровне — об этом говорят награды на международных конкурсах. А масштабы таких фестивалей подтверждают народную любовь к отечественным производителям.

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