И в салат, и для жарки: какое растительное масло полезнее всего

В России подсолнечное масло остается самым популярным

Одни считают оливковое масло главным суперфудом, другие жарят только на кокосовом, а третьи уверены, что привычное подсолнечное ничем не хуже. Какое масло действительно считается самым полезным, на каком лучше готовить и существует ли абсолютно безопасный вариант — разбираемся в материале 5-tv.ru.

Растительные масла есть практически на каждой кухне. Их добавляют в салаты, используют для жарки, выпечки и приготовления соусов. Однако вокруг них существует множество мифов.

На самом деле универсального ответа не существует. Польза зависит не только от вида масла, но и от того, как именно его используют.

Почему масла отличаются друг от друга

Все растительные масла состоят из жиров, однако соотношение жирных кислот у них разное.

Главную роль играют три группы:

насыщенные жиры;

мононенасыщенные жиры;

полиненасыщенные жиры.

Современные рекомендации по питанию советуют отдавать предпочтение именно ненасыщенным жирам, поскольку они благоприятнее влияют на сердечно-сосудистую систему.

Оливковое масло считается одним из самых полезных

Именно оливковое масло первого холодного отжима чаще всего рекомендуют кардиологи и диетологи.

Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, содержит витамин Е и природные антиоксиданты — полифенолы. Исследования показывают, что регулярное употребление такого масла в составе сбалансированного рациона связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Лучше всего использовать его для салатов, готовых блюд или приготовления пищи при умеренной температуре.

Подсолнечное масло: не такое вредное, как многие думают

В России именно подсолнечное масло остается самым популярным.

Оно содержит большое количество витамина Е и ненасыщенных жирных кислот. При умеренном употреблении качественное подсолнечное масло вполне может быть частью здорового питания.

Главное — не использовать одно и то же масло для многократной жарки.

Кокосовое масло: модный продукт с неоднозначной репутацией

Несколько лет назад кокосовое масло называли едва ли не самым полезным жиром в мире.

Однако современные научные данные оказались куда более сдержанными. Около 80–90% жиров в кокосовом масле — насыщенные. Их избыток способен повышать уровень «плохого» холестерина у части людей.

Поэтому специалисты не рекомендуют использовать кокосовое масло как основной источник жира. Время от времени применять его в кулинарии можно, но считать более полезным, чем оливковое, не стоит.

Льняное масло: рекордсмен по омега-3

Льняное масло ценят за высокое содержание альфа-линоленовой кислоты — растительной формы омега-3.

Однако есть важное ограничение: нагревать его нельзя. При высокой температуре оно быстро теряет полезные свойства и окисляется.

Поэтому льняное масло подходит только для холодных блюд и салатов.

Рапсовое масло: недооцененный вариант

Рапсовое масло редко становится предметом обсуждений, хотя по составу считается одним из наиболее сбалансированных.

В нем много мононенасыщенных жиров и относительно немного насыщенных. Именно поэтому его нередко рекомендуют как альтернативу оливковому.

Кроме того, оно подходит для приготовления горячих блюд.

Масло авокадо

Масло авокадо содержит большое количество мононенасыщенных жиров и хорошо переносит нагрев.

По своим свойствам оно во многом похоже на оливковое, однако стоит значительно дороже.

На каком масле лучше жарить

Главное правило — не доводить масло до сильного дымления.

Для жарки обычно подходят рафинированное оливковое, рафинированное подсолнечное, рапсовое и масло авокадо.

А вот льняное масло для термической обработки использовать не рекомендуется.

Есть ли самое полезное масло

Специалисты сходятся во мнении, что одного идеального варианта не существует.

Если говорить о регулярном употреблении, чаще всего первое место занимает оливковое масло extra virgin (получено методом первого холодного отжима) благодаря сочетанию полезных жиров и антиоксидантов.

Для приготовления горячих блюд хорошо подходят рафинированные растительные масла, а льняное лучше оставить для холодных салатов.

Кокосовое масло не является «вредным», однако использовать его ежедневно вместо других масел не стоит.

Главное правило

Куда важнее не конкретный вид масла, а общий рацион. Даже самое полезное масло остается высококалорийным продуктом, поэтому употреблять его следует умеренно.

Если питание богато овощами, фруктами, рыбой, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, небольшое количество качественного растительного масла станет лишь одним из элементов здорового образа жизни.

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