Две маленькие девочки пропали после прогулки у карьера в Петрозаводске

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 042 0

Сестер семи и 12 лет ищут полицейские.

Две маленькие девочки пропали после прогулки у карьера

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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В Петрозаводске полиция разыскивает двух сестер семи и 12 лет, которые ушли из дома вечером 15 июня и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Карелии.

По данным ведомства, девочки покинули дом около 17:00 по московскому времени. С этого момента их местонахождение неизвестно.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскиваются сестры <…> 2019 г. р. и <…> 2014 г. р. Они ушли из дома вчера, 15 июня, в 17:00 мск, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении.

Последний раз сестер видели вечером того же дня в микрорайоне Ключевая. По информации МВД, примерно с 20:00 до 21:00 они находились на карьере вместе с другими несовершеннолетними. Младшая девочка была в желтой футболке и кепке с ушками. При себе у нее была белая сумка.

Старшая сестра была одета в черную кофту, светло-голубые джинсы и светло-синюю джинсовую кепку с розовым козырьком. С собой у нее была желтая сумка с белым ремнем. Полиция продолжает поиски пропавших детей.

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