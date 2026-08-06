Захарова: Макрон приказывает Киеву совершать теракты в отношении РФ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Французский лидер призывает усилить давление на Россию.

Захарова обвинила Макрона в призыве к терактам

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Говоря об усилении давления на Россию, президент Франции Эммануэль Макрон фактически призывает к террористическим атакам на мирных жителей. Такую оценку его высказываниям привела в интервью Комсомольской правде официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», — заявила Захарова.

Ранее Макрон написал в соцсети X, что Франция вместе с Украиной и партнерами из Евросоюза продолжит усиливать давление на Россию. Он также заявил о намерении продолжать поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила НАТО в причастности к атаке на Геленджик. По словам дипломата, через Украину действует связанное с европейскими странами бандформирование.

Она также указала на противоречивую позицию ЕС по переговорам по Украине - в Европе подавляются мнения, которые не совпадают с официальной позицией западных стран. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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