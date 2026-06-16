Песков: точных дат приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Американская сторона пока занята подготовкой меморандума с Ираном, который должны подписать в Швейцарии.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют приехать в Москву на переговоры. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Скоро американские переговорщики приедут. Но точных дат пока нет», — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что пока Штаты заняты подготовкой меморандума с Ираном. Документ подпишут 19 июня в Швейцарии. Только после принятия меморандума будет решаться вопрос визита американских представителей в Россию.

Песков также заверил, что как только даты встречи будут согласованы, о них станет известно общественности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лидеры Евросоюза (ЕС) опасаются визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Вызывает беспокойство то, что президент США Дональд Трамп захочет вести переговоры без участия европейских стран.

К тому же лидеры ЕС планировали склонить Штаты на свою сторону в вопросе конфликта на Украине. Однако велика вероятность, что Трамп будет вновь выступать за мирное урегулирование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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