Чувствуют страх: почему лидеры ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Ранее Дональд Трамп заявил, что после урегулирования иранского конфликта он готов вернуться к украинскому вопросу.

Лидеры ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Politico: лидеры Евросоюза опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Лидеры Евросоюза (ЕС) опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщило издание Politico.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», — сказано в статье.

Как подчеркнули зарубежные журналисты, европейских лидеров сильно беспокоит тот факт, что президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку они хотели бы склонить Вашингтон на свою сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Зеленский попытается продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчеркнул, что любые атаки Киева не принесут ему успеха на поле боя. Трамп, в свою очередь, заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса.

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