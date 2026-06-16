Чувствуют страх: почему лидеры ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Politico: лидеры Евросоюза опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Лидеры Евросоюза (ЕС) опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщило издание Politico.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», — сказано в статье.

Как подчеркнули зарубежные журналисты, европейских лидеров сильно беспокоит тот факт, что президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку они хотели бы склонить Вашингтон на свою сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Владимир Зеленский попытается продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчеркнул, что любые атаки Киева не принесут ему успеха на поле боя. Трамп, в свою очередь, заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.