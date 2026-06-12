Москвичи угодили в больницу, пытаясь поднять иммунитет с помощью яда гадюки и борщевика

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Подробности рассказали сотрудники Склифа.

Москвичей доставили в Склиф из-за укуса гадюки и борщевика

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Двое москвичей пытались поднять иммунитет с помощью яда гадюки и борщевика

Двое жителей Москвы угодили в больницу, пытаясь поднять иммунитет неординарными народными методами — с помощью яда гадюки и борщевика. Об этих случаях сообщила пресс-служба НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в своем официальном Telegram-канале.

Первый пациент решил «выработать иммунитет» к яду гадюки. С этой целью мужчина поймал змею на даче и привез ее домой. Когда он попытался сцедить яд, то рептилия его укусила. У экспериментатора мгновенно отекла рука и посинели пальцы. Москвич тут же вызвал скорую. Врачи оказали мужчине экстренную помощь. Сейчас с ним все в порядке. Однако последствия столь рискованного поступка могли быть куда серьезнее. Как отметили в пресс-службе учреждения, даже малая доза яда гадюки может привести к летальному исходу или ампутации конечности.

Другой пациент Склифа попытался повысить уровень иммунитета с помощью борщевика. Москвич, по его словам, был уверен, что растение обладает полезными свойствами, поэтому не видел угрозы для здоровья в своих действиях. Он сорвал борщевик у себя на дачном участке, выдавил сок и выпил. В результате его также экстренно доставили в больницу, где провели все необходимые при отравлении процедуры.

В медучреждении призвали граждан не использовать сомнительные практики, так как это несет серьезный риск для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье змеи напали yf ребенка и пенсионерку. Пациентов экстренно доставили в больницы, где им оказали необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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