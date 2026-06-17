Цена критики: в Марокко арестовали девушку-блогера из-за слов о неудачном отдыхе в стране

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Ее задержали в аэропорту при попытке вылететь во Францию.

Арест блогера Ясс Наубель в Марокко — что произошло

Фото: © Getty Images/Gwengoat

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогера арестовали за критику отдыха в Марокко

Блогер Ясс Наубель оказалась под арестом после публикации в социальной сети ролика, в котором она негативно высказалась об отдыхе в Марокко. Об инциденте сообщил портал Mirror.

В размещенном видео Наубель подвергла критике деятельность местных правоохранителей. По ее словам, полицейские в Марокко «выкачивают деньги» в водителей женского пола. Кроме того, ей не понравились стандарты вождения автомобилей в африканской стране.

На ролик отреагировали сотни пользователей, однако руководство Марокко обвинило блогера в клевете и оскорблении силовиков. В аэропорту Марракеш-Менара, откуда она собиралась вылететь во Францию, ее задержала полиция.

Сейчас Наубель находится за решеткой. Местные СМИ добавили, что ей грозит наказание за размещение оскорбительных материалов, а также подрыв общественных институтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Москве отправил блогера Диану Шурыгину под домашний арест. Девушку обвиняют в создании распространении порнографии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу
2:39
Жених потерял сознание на свадьбе в Индонезии, увидев невесту
2:19
«Капибара» снова в деле: во Франции вновь выбрали российский трек для видео с G7
1:56
В больнице американского штата Делавэр произошла стрельба
1:52
«Будут аккуратнее»: автоюрист об идее введения аналога ОСАГО для курьеров
1:36
Швейцария расширила санкционный список против России

Сейчас читают

«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео