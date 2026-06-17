Цена критики: в Марокко арестовали девушку-блогера из-за слов о неудачном отдыхе в стране
Ее задержали в аэропорту при попытке вылететь во Францию.
Фото: © Getty Images/Gwengoat
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Блогера арестовали за критику отдыха в Марокко
Блогер Ясс Наубель оказалась под арестом после публикации в социальной сети ролика, в котором она негативно высказалась об отдыхе в Марокко. Об инциденте сообщил портал Mirror.
В размещенном видео Наубель подвергла критике деятельность местных правоохранителей. По ее словам, полицейские в Марокко «выкачивают деньги» в водителей женского пола. Кроме того, ей не понравились стандарты вождения автомобилей в африканской стране.
На ролик отреагировали сотни пользователей, однако руководство Марокко обвинило блогера в клевете и оскорблении силовиков. В аэропорту Марракеш-Менара, откуда она собиралась вылететь во Францию, ее задержала полиция.
Сейчас Наубель находится за решеткой. Местные СМИ добавили, что ей грозит наказание за размещение оскорбительных материалов, а также подрыв общественных институтов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Москве отправил блогера Диану Шурыгину под домашний арест. Девушку обвиняют в создании распространении порнографии.
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