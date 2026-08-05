Памфилова: избирательная система России полностью готова к выборам

Избирательная система России полностью готова к проведению предстоящих выборов. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ЦИК отметила, что при подготовке кампании особое внимание уделено вопросам безопасности. По ее словам, комиссия учитывает все возможные риски, включая угрозы диверсий и кибератак.

«Киевская банда детоубийц, от нее сейчас можно ожидать все что угодно, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что, несмотря на усиленные меры защиты, организаторы намерены сохранить высокий уровень открытости и прозрачности голосования.

По словам председателя ЦИК, к выборам подготовлены резервные помещения для голосования, альтернативные источники электроснабжения, а также проведены совместные тренировки с МЧС, МВД и другими ведомствами. Кроме того, назначены ответственные за действия при чрезвычайных ситуациях, эвакуацию и пожарную безопасность.

«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Тогда все будет нормально», — отметила Памфилова.

Она также поблагодарила президента за поручения, направленные на обеспечение безопасности выборов, и выразила уверенность, что принятые меры позволят провести голосование в штатном режиме.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Всего в России в эти дни пройдет 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России определили порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Жеребьевка прошла в Центральной избирательной комиссии. Представители партий по очереди доставали из прозрачной сферы шары с номерами, после чего результаты сразу отображались на экране. Первой в бюллетене будет указана «Единая Россия», второй — партия «Яблоко», третьей — ЛДПР. На 11-й позиции оказались «Новые люди».

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