Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о порнографии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 59 0

Избранная мера будет действовать до 19 июля.

В чем обвиняют Диану Шурыгину: почему ее арестовали

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Троицкий районный суд Москвы избрал блогеру Диане Шляниной, более известной под девичьей фамилией Шурыгина, меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля. Ее обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

По данным правоохранительных органов, Шляниной предъявили обвинение по статье 242 Уголовного кодекса России, касающейся незаконного изготовления и оборота порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

До этого на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о рассмотрении Троицким районным судом материалов следственных органов по проведению обыска.

Диана Шурыгина стала широко известна в 2017 году после участия в программе на федеральном телеканале. На тот момент еще 16-летняя уроженка Ульяновска пришла в студию вместе с родителями и рассказала о событиях после вечеринки, заявив об изнасиловании. Фигурантом той истории стал Сергей Семенов, которому был 21 год.

Когда съемки передачи подошли к концу, Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным. Позднее они поженились. Однако в 2019 году пара развелась.

После скандала Диана приобрела известность, занялась блогом и начала сниматься в рекламе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший парень Шурыгиной написал на нее заявление в полицию, обвинив Диану в воровстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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