В Крыму ограничили ночную езду на мотоциклах, квадроциклах и питбайках

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 10 0

Мототехники не должно быть на улице с 20:00 до 06:00.

В Крыму ограничили ночную езду на мототехнике — новости

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

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В Крыму начали действовать ограничения на ночную езду на мототехнике, включая мотоциклы, питбайки и квадроциклы. Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере МАКС.

Мототехники не должно быть на улице с 20:00 до 06:00.

«На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники», — уточнил Сергей Аксенов.

Цель мер, добавил глава республики, в обеспечении общественной безопасности, а также охрана военных, государственных и специальных объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России обсуждают новые запреты для подростков на питбайках.

Вообще к питбайкерам у полицейских особое отношение. За рулем чаще всего оказываются несовершеннолетние, прав ни у кого нет, да и в целом на дорогах общего пользования им ездить нельзя. Именно поэтому с началом сезона в разных регионах ввели много новых ограничений, где-то, например как в Московской области, даже запретили продавать подросткам бензин

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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