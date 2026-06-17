ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах России

В Республике Адыгея, Тюменской области и в Краснодарском крае сотрудниками ФСБ были задержаны подозреваемые в пособничестве украинским спецслужбам. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно энергетического комплекса на территории указанных регионов», — уточнили в ФСБ.

Их деятельность была выявлена правоохранительными органами и пресечена. У задержанных изъяли самодельные зажигательные и взрывные устройства. В последних применялось пластичное взрывчатое вещество иностранного производства. Кроме того, у подозреваемых были обнаружены средства связи. В них найдена переписка с украинскими кураторами и инструкции по проведению запланированных терактов.

Были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Приготовление к теракту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Также рассматривается вопрос по возбуждении уголовного дела по статье «Государственная измена».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Оренбургской области задержали наводчика украинских дронов. Мужчина сам вышел на контакт с разведкой Незалежной и за вознаграждение передавал противнику информацию о критически важной инфраструктуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.