В Оренбургской области задержали наводчика украинских дронов

Эфирная новость 38 0

Злоумышленник сам связался с вражеской разведкой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об успешной операции ФСБ по задержанию наводчика украинских дронов. Агента ГУР задержали в Оренбургской области.

Известно, что задержанный сам вышел на вражескую разведку. За вознаграждение передавал противнику информацию о критически важной инфраструктуре. У него изъяли телефон, где нашли переписку с украинским куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

А в Ярославской области силовики пресекли теракт на железной дороге. Диверсант задержан с поличным — при попытке закладки самодельного взрывного устройства. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны России. Задержанный — гражданин иностранного государства 1990 года рождения, нелегально проживавший в Испании и скрывавшийся от правоохранительных органов. Он сам связался с СБУ и согласился выполнить задание в обмен на документы для легального проживания в ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ
17:26
Льготы под пересмотр: что изменится для пенсионеров, которые прописаны в квартире с детьми
17:25
Житель Ставрополья задушил соседку после ссоры из-за домашних животных
17:13
В Оренбургской области задержали наводчика украинских дронов
17:06
«Сделать дороги безопаснее»: Стивен Сигал поздравил ГАИ с грядущим 90-летием
16:59
Поиски завершены: двух пропавших сестер нашли в Карелии

Сейчас читают

Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина
Отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае
В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео