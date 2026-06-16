В Оренбургской области задержали наводчика украинских дронов

Об успешной операции ФСБ по задержанию наводчика украинских дронов. Агента ГУР задержали в Оренбургской области.

Известно, что задержанный сам вышел на вражескую разведку. За вознаграждение передавал противнику информацию о критически важной инфраструктуре. У него изъяли телефон, где нашли переписку с украинским куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

А в Ярославской области силовики пресекли теракт на железной дороге. Диверсант задержан с поличным — при попытке закладки самодельного взрывного устройства. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны России. Задержанный — гражданин иностранного государства 1990 года рождения, нелегально проживавший в Испании и скрывавшийся от правоохранительных органов. Он сам связался с СБУ и согласился выполнить задание в обмен на документы для легального проживания в ЕС.

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