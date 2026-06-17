Нанопластик в клетках человеческого организма может вызывать рак

Российские ученые доказали, что нанопластик способен проникать в мембраны клеток человеческого организма. Это грозит злокачественными опухолями.

«Известия» пишут, что в ходе компьютерного моделирования частицы пластика стали вытеснять из клеточной оболочки холестерин — важнейший для нее материал. Способность мембраны защищать клетку от проникновения вредных веществ резко снизилась.

Нанопластик попадает в окружающую среду из многих источников. В том числе из косметики, моющих средств и одноразовой пластиковой посуды, а также от синтетической одежды при стирке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли в традиционном корейском блюде кимчи бактерию Leuconostoc mesenteroides CBA3656, способную очищать кишечник от частиц нанопластика. Микроорганизм притягивает и связывает мельчайшие полимерные фрагменты, которые проникают в организм с водой, солью, рыбой и другими продуктами. В лабораторных условиях бактерия связывала до 87% опасных частиц, а в среде, приближенной к человеческому кишечнику, — около 57%.

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