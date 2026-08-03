Другой человек: ученые тестируют новый метод лечения Альцгеймера

SCMP: в Гонконге тестируют новый метод лечения болезни Альцгеймера

В Гонконге стартовали клинические испытания хирургического метода лечения болезни Альцгеймера, который потенциально позволяет вернуть пациентам базовые навыки и социальную активность. Об этом сообщила South China Morning Post.

Исследователи из Китайского университета Гонконга (CUHK) проводят операции, направленные на дренирование избыточных скоплений двух типов белков в головном мозге.

По словам жены одного из четырех уже прооперированных добровольцев, после хирургического вмешательства ее супруг хорошо восстановился.

«Теперь он похож на совершенно нового проницательного человека», - отметила она.

Этот метод был впервые предложен врачом из китайского Ханчжоу еще в 2018 году. Процедура быстро обрела популярность благодаря вирусным роликам в социальных сетях, демонстрирующим поразительные трансформации больных.

Тем не менее, из-за сомнений в безопасности и долгосрочной эффективности технологии, Национальная комиссия здравоохранения Китая в июле 2025 года запретила ее нерегулируемое использование. Власти пообещали пересмотреть свое решение только после получения убедительной доказательной базы, основанной на научных изысканиях.

Почетный адъюнкт-профессор хирургии CUHK Тор Чиу пояснил, что главная цель текущего исследования — проверить под строгим научным контролем, действительно ли операция способна облегчить состояние людей с деменцией.

Сейчас команда ученых продолжает отбор кандидатов для участия в тестах. Потенциальные участники должны пройти тщательное обследование у неврологов и анестезиологов в госпитале принца Уэльского, прежде чем попасть на операционный стол.

На болезнь Альцгеймера приходится от 60 до 70% всех случаев деменции в мире. Гонконгские медики надеются, что их работа откроет новые возможности для помощи таким пациентам.

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