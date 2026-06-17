Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на пост главы ЕК в 2029 году

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Алена Куликова
Алена Куликова 27 0

По данным издания Politico, нынешний мандат председателя ЕК может стать для нее последним.

Фон дер Ляйен не планирует быть председателем ЕС до 2029

Фото: www.globallookpress.com/Pierre Teyssot/Agf

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок в 2029 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

По данным газеты, об отсутствии интереса к новому сроку на закрытом мероприятии заявил глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт. Официального подтверждения этой информации со стороны Еврокомиссии пока не поступало.

Фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В 2024 году она была переизбрана еще на пять лет. Если информация Politico подтвердится, ее нынешний мандат станет последним. К моменту завершения второго срока в 2029 году фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась жесткой критике со стороны ирландского журналиста Брайана Макдональда. Причиной стало намеренное замалчивание роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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