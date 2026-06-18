Находит небольшие мутации: новый анализ выявляет рак толстой кишки на ранней стадии

The Korea Times: новый анализ выявляет рак толстой кишки на ранней стадии

Корейские исследователи разработали тест, который может выявлять признаки рака толстой кишки на ранних стадиях по образцам крови и мочи. Об этом сообщило Korea Times со ссылкой на Корейский институт материаловедения.

Новая платформа жидкостной биопсии основана на плазмонике — технологии усиления оптического сигнала. Она позволяет обнаруживать мутации гена KRAS, которые считаются одним из важных генетических факторов развития колоректального рака.

Исследователи проверили метод на образцах опухолевой ткани, крови и мочи пациентов с раком толстой кишки нулевой и первой стадий. По данным Корейского института материаловедения, совпадение результатов между разными типами образцов превысило 90%.

Главное преимущество такой диагностики — меньшая инвазивность. В отличие от тканевой биопсии, для анализа не нужно брать фрагмент опухоли: достаточно крови или мочи.

Кроме того, такой тест можно повторять чаще, что важно для раннего выявления болезни, контроля лечения и наблюдения за возможным рецидивом.

Одной из сложностей ранней диагностики рака остается то, что на начальных стадиях опухоль выделяет крайне малое количество генетического материала. Новая технология, по словам разработчиков, помогает находить даже небольшие следы мутаций за счет сочетания усиления сигнала и выборочного увеличения участков генов, связанных с опухолью.

Авторы работы считают, что в будущем платформу можно будет применять не только для выявления колоректального рака, но и для диагностики других онкологических заболеваний, включая рак легких и поджелудочной железы.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале npj Precision Oncology. Команда уже получила права на интеллектуальную собственность и планирует заняться передачей технологии и ее коммерциализацией.

Колоректальный рак относится к распространенным онкологическим заболеваниям. Его раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому специалисты во всем мире ищут более простые и доступные методы диагностики.

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