Длительный эффект: как одна прогулка в неделю заменяет три тренировки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Такой подход является отличным решением для занятых людей, которым сложно выкроить время на спорт.

Сколько нужно гулять в неделю для похудения: время ходьбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Daily Mail: одна прогулка в неделю заменяет три тренировки в спортзале

Одна сессия интенсивной ходьбы раз в неделю помогает избавляться от жировых отложений так же эффективно, как и три полноценных занятия спортом за тот же период. Об этом сообщило Daily Mail.

Исследователи из Университета Гонконга провели четырехмесячный эксперимент с участием 315 взрослых людей, страдающих абдоминальным ожирением — это избыточное отложение жировой ткани преимущественно в области живота и вокруг внутренних органов.

Специалисты разделили добровольцев на группы, одна из которых практиковала интервальную ходьбу по 75 минут единожды в неделю, а вторая распределяла это же время на три коротких тренировки. Результаты показали, что объем физической нагрузки имеет большее значение для организма, чем частота ее выполнения.

В ходе научной работы эксперты сосредоточились на интервальных тренировках, которые сочетают периоды максимально быстрого шага с краткими паузами для отдыха. Профессор Парко Сиу Мин-фай отметил, что такой подход является отличным решением для занятых людей, которым сложно выкроить время на спорт несколько раз в неделю из-за работы или семейных дел.

Сканирование плотности костей участников подтвердило, что уровень сокращения висцерального жира — опасных накоплений вокруг внутренних органов — оказался практически идентичным у обеих активных групп. Это особенно важно, так как именно такой тип жира провоцирует развитие диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Важной деталью исследования стало долгосрочное сохранение эффекта. Уменьшение объема талии фиксировалось даже через четыре месяца после завершения программы тренировок. Хотя общие показатели потери веса со временем начали снижаться, польза для фигуры оставалась заметной.

Ученые подчеркивают, что интервальная ходьба не только сжигает калории, но и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.

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