В Калужской области мужчина забил спящего сына топором

Родственники нередко ссорились, накануне трагедии произошел очередной конфликт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В городе Малоярославец Калужской области мужчина забил спящего сына топором. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Отец убитого — безработный и страдает алкогольной зависимостью. Это часто становилось причиной ссор между родственниками. Очередной скандал и привел к трагедии, которая произошла 16 июня.
«Накануне убийства между ними произошел очередной конфликт. В итоге глава семейства схватил топор и забил сына, пока он спал. Мужчина сам признался в преступлении», — уточнил источник.
По факту случившегося правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан местный житель зарезал 14-летнего мальчика ради пакета с продуктами. Подозреваемый заметил, как из магазина вышел подросток с покупками. В попытке его обокрасть мужчина нанес своей жертве несколько ножевых ранений. А заполучив пакет, скрылся с места преступления. Школьник скончался неподалеку от места происшествия.
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