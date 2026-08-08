«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически
Американцы заметили неожиданную перемену во внешности президента во время его визита в Лас-Вегас.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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Новая прическа Трампа стала поводом для мемов в социальных сетях
Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии в Лас-Вегасе. Некоторым зрителям показалось, что его волосы стали заметно гуще. Изменение во внешности главы государства быстро стало поводом для мемов в социальных сетях.
Интернет-пользователи даже запустили хэштег #NewWigEnergy (Энергия нового парика. — Прим. ред.), под которым публикуют множество юмористических картинок.
Одни авторы добавляли Трампу зеленый ирокез, другие «прикрепляли» его волосы к крыше президентского самолета. Некоторые шутники даже создали ролики с помощью искусственного интеллекта, где представители Белого дома появляются с похожими прическами. А отдельные интернет-пользователи начали искать похожие накладки на популярных маркетплейсах.
При этом сам Трамп никак не прокомментировал изменения в своей внешности.
Ранее 5-tv.ru писал об еще одном эпизоде во время выступления Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Глава Белого дома спас ребенка от падения со сцены, после чего пошутил о экс-президенте США Джо Байдене, который в 2023 году упал во время выступления.
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