В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево
Нарушительниц порядка уже задержали.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Две девушки бросились догонять самолет в Шереметьево
Две девушки на каблуках попытались догнать самолет в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, нарушительниц уже задержали.
Девушки прошли предполетный контроль и находились в чистой зоне, но затем, вероятно, пропустив свой рейс, решили выйти за установленные границы, когда самолет уже готовился к вылету.
«Нарушение было выявлено дежурными сотрудниками аэропорта. Пассажиры были немедленно задержаны и переданы сотрудникам Федеральной службы безопасности», — говорится в пресс-службе аэропорта.
При этом опасности для других путешественников и самого рейса не возникло.
«Соблюдение установленных правил — важная составляющая безопасного и комфортного путешествия как для самого пассажира, так и для всех участников воздушного движения», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница Таиланда заявила о сексуальном домогательстве во время перелета из Дубая в Бангкок, когда рядом с ней спала четырехлетняя дочь. После посадки пассажирка обратилась к экипажу и в полицию. Мужчину доставили в участок, однако обвинения ему пока не предъявляли.
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