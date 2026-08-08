В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево

Две девушки бросились догонять самолет в Шереметьево

Две девушки на каблуках попытались догнать самолет в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, нарушительниц уже задержали.

Девушки прошли предполетный контроль и находились в чистой зоне, но затем, вероятно, пропустив свой рейс, решили выйти за установленные границы, когда самолет уже готовился к вылету.

«Нарушение было выявлено дежурными сотрудниками аэропорта. Пассажиры были немедленно задержаны и переданы сотрудникам Федеральной службы безопасности», — говорится в пресс-службе аэропорта.

При этом опасности для других путешественников и самого рейса не возникло.

«Соблюдение установленных правил — важная составляющая безопасного и комфортного путешествия как для самого пассажира, так и для всех участников воздушного движения», — отметили в пресс-службе аэропорта.

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