Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в ближайшие десять дней. Об этом ТАСС сообщил источник.

«В диапазоне недели — дней десяти поездка может состояться», — отметил собеседник агентства.

Последний раз Уиткофф и Кушнер приезжали в Россию 22 января этого года. Тогда они встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Предстоящую поездку согласовали Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 14 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал планы Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву. Однако тогда американские переговорщики были заняты подготовкой меморандума США с Ираном.

Кроме того, Дмитрий Песков отмечал, что после согласования конкретных сроков встречи информация о них станет известна общественности.

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