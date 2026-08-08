Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева

Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что в течение дня удары наносились с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

В порту Одессы были поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы. В Николаевском порту целями стали сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением.

Кроме того, в акватории Черного моря был нанесен удар по сухогрузу, который осуществлял доставку военного имущества для ВСУ.

Спецоперация

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В качестве ее основных целей российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

По словам главы государства, этому предшествовало усиление обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.

Россия заявляла, что дипломатические попытки урегулировать ситуацию не дали результата, после чего было принято решение оказать военную поддержку республикам Донбасса.

США, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО назвали действия России «вторжением» и начали оказывать Украине военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия установила контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области.

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