«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
Семилетний Сергей сыграл в одной команде с отцом в гала-матче в рамках турнира, который носит имя российского хоккеиста.
Фото, видео: Сандурская Софья/ТАСС; 5-tv.ru
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Хоккеист Овечкин назвал сына бесстрашным
Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал своего сына Сергея бесстрашным спортсменом после участия в гала-матче в рамках финала Кубка Александра Овечкина. Об этом хоккеист рассказал на пресс-конференции после встречи.
Семилетний Сергей Овечкин сыграл в одной команде с отцом против взрослых спортсменов. В составе команды Александра Овечкина также выступили обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов и другие известные спортсмены.
Александр Овечкин признался, что испытывал гордость за сына, но при этом переживал за него из-за игры с более опытными соперниками.
«Чувства гордости, чувства радости. Конечно, я за него переживаю, потому что он все-таки играет против мужчин. Но он такой бесстрашный, постоянно рвется на лед, поэтому только рад за него», — заявил хоккеист.
Кубок Александра Овечкина впервые прошел летом 2018 года. За несколько лет турнир стал одним из самых заметных детско-юношеских хоккейных соревнований в России и получил международный статус.
Ежегодно в августе в Подмосковье встречаются команды сильнейших хоккейных школ. Для юных спортсменов турнир становится возможностью проявить себя, а также пообщаться с известными хоккеистами.
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