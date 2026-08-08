Ведущая новостей заснула во время прямого эфира

В США ведущая новостей заснула посреди прямого эфира

Ведущая американского телеканала FOX13 Доминик Диллон заснула во время прямого эфира. Об этом сообщил Today.

На кадрах видно, как Диллон сидит в студии с закрытыми глазами, опираясь головой на руки. В это время метеоролог из другого конца студии пытается привлечь ее внимание и разбудить.

Сама телеведущая призналась, что была шокирована произошедшим. По ее словам, она поняла, что уснула, только когда эфир уже переключили. Сотрудники студии тоже не сразу поняли, что она действительно уснула.

«Они думали, я просто смотрю в свой планшет», — рассказала телеведущая.

Диллон объяснила случившееся сильной усталостью после бессонной ночи. Накануне ее муж работал в две смены на железной дороге, а ей пришлось укладывать спать двух маленьких дочерей. У восьмимесячной девочки резались зубы, и успокоить ребенка удалось только поздно вечером.

После распространения видео Диллон получила поддержку от зрителей. Многие пользователи отметили, что ситуация оказалась понятной, учитывая нагрузку молодой матери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.