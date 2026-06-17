Премьер-министр Малайзии заявил о возможности тесного сотрудничества с Россией

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Позднее Путин проведет серию двусторонних встреч на полях саммита.

Как в Малайзии оценивают сотрудничество с Россией

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

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Премьер-министр Анвар Ибрагим: у Малайзии есть возможность сотрудничества с РФ

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о возможности более тесного сотрудничества стран ассоциации с Россией. Об этом он сказал на открытии форума Россия — АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Выступление прошло в Казани, где ранее стартовал Деловой форум Россия — АСЕАН. Мероприятие проводится на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.

До этого Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН. Про свой визит в Россию глава правительства Малайзии сообщил в соцсетях. Публикацию он сопроводил русской народной песней «Калинка».

На опубликованных кадрах политик спускался по трапу самолета, а затем знакомился с татарскими традициями. Анвар Ибрагим попробовал чак-чак — одно из самых известных национальных лакомств Татарстана.

В своей публикации премьер-министр Малайзии выразил надежду, что саммит поможет укрепить сотрудничество между АСЕАН и Россией. Он также отметил, что участие в таком формате может принести дополнительные экономические выгоды Малайзии.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. О его старте сообщал 5-tv.ru. Позднее на полях саммита президент России Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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