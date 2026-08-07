Экипаж танка Т-80БВМ российской группировки войск «Центр» сорвал контратаку ВСУ на добропольском направлении.

Танкисты 74-й отдельной мотострелковой бригады, во взаимодействии с разведкой и расчетами БПЛА, нанесли точные удары по живой силе и технике противника, уничтожив блиндажи и укрытия.

Работа танкистов обеспечивает успешное продвижение штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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