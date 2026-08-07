В деле блогера Лерчек обнаружились фигуранты, скрывшиеся от следствия

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 183 0

Материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

В деле Лерчек обнаружились скрывшиеся от следствия фигуранты

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

ТАСС: в деле блогера Лерчек обнаружились скрывшиеся от следствия фигуранты

Ряд фигурантов уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, а также ее бывшего супруга Артема и его бизнес-партнера Романа Вишняка, скрылись от предварительного следствия и суда. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы.

«(Валерия и Артем Чекалины) совершили тяжкое преступление в составе преступной группы, не все участники которой установлены и задержаны», — сказано в них.

В отношении фигурантов, бежавших от правосудия, соответствующие материалы выделены в отдельное производство. Осведомленный источник агентства также подтвердил эту информацию.

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля рассмотрел в закрытом режиме дело Чекалиной, обвиняемой в совершении незаконных валютных операций при продаже фитнес-марафонов. Блогер не признала вину, ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 763 миллионов рублей. Кроме того, в течение трех лет ей запрещено продвигать свой бренд в сети.

Суд также назначил испытательный срок пять лет и установил ряд обязанностей: Лерчек запрещено менять место жительства без уведомления контролирующего органа, заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием и управлением сайтами и интернет-платформами с целью получения дохода. Она должна являться на регистрацию не реже раза в месяц. Прокуратура и сама осужденная намерены обжаловать приговор, пока не вступивший в законную силу.

Артем Чекалин тоже выбрал отрицать свою причастность к выводу средств за границу, однако сознался в уклонении от уплаты налогов. В апреле он получил свое наказание: суд назначил семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194 миллионов рублей. Романа Вишняка ждут два с половиной года колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чекалиной пришлось корректировать план лечения из-за судебных разбирательств. Она пропустила таргетную терапию, что потребовало срочных изменений в графике. В марте блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в костях, легких и позвоночнике. В феврале Лерчек родила четвертого ребенка путем кесарева сечения, мальчик весил 2,5 килограмма. Вскоре после выписки из роддома Валерию экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию.

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