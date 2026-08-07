Стали известны дата и место прощания с олимпийским чемпионом Иваном Едешко

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 108 0

Похороны пройдут с воинскими почестями.

Где и когда похоронят олимпийского чемпиона Ивана Едешко

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Прощание с олимпийским чемпионом Иваном Едешко состоится 7 августа

Прощание с заслуженным тренером СССР и олимпийским чемпионом 1972 года по баскетболу Иваном Едешко состоится в пятницу, 7 августа. Церемония начнется в 10:30 по московскому времени в легкоатлетическом манеже ЦСКА на Ленинградском проспекте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе баскетбольного ЦСКА.

Автора «золотого» паса финала Олимпиады-1972 похоронят с воинскими почестями на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Едешко родился в 1945 году в Гродненской области. Став игроком московского ЦСКА в 1970 году, он восемь раз выиграл чемпионат СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.

Мировую известность ему принесла Олимпиада в Мюнхене: его пас через всю площадку за три секунды до конца финала принес советской сборной историческую победу над США со счетом 51:50. Этот легендарный момент показали в фильме 2017 года «Движение вверх», где роль Едешко исполнил актер Кузьма Сапрыкин.

В качестве тренера Иван Едешко привел сборную СССР к золоту чемпионата мира 1982 года, а ЦСКА — к первому титулу чемпиона России в 1992 году.

После работы с ливанским клубом «Спортинг» он занимался подготовкой молодежных сборных и написал автобиографию «Три секунды и не только…».

Легендарный баскетболист скончался на 82-м году жизни от инфаркта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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