«Напрямую сотрудничал»: друг Усольцевых раскрыл связь Сергея с Джеффри Эпштейном

Друг Усольцевых Валентин: Сергей работал напрямую с Джеффри Эпштейном

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн могут быть связаны. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал друг семьи Валентин Дегтерев.

«Вы не забывайте, что Усольцев еще напрямую сотрудничал с американской разведкой, Центральным разведывательным управлением», — заявил Дегтерев.

По его словам, в 1990-е годы Сергей вывозил специалистов из российских ядерных центров в Америку, чтобы те не попали на службу к Саддаму Хусейну или Муаммару Каддафи. Он также отметил, что Усольцев был одним из основателей «Инициативы ядерных городов» и имел немалые счета в США, поскольку гонорары за эту работу были «бешеными».

«Ну вот я вам говорю, у него есть счета в Америке, потому что это ж деньги, он же не переводил в Россию, а оплачивали же все это бешеными деньгами», — добавил друг семьи.

Кроме того, через фирму по обучению школьников и студентов Усольцев якобы организовывал обменные программы и вывозил подростков в Штаты.

Дегтерев сослался на расследование журналистки Анны Соколовой, которая выяснила, что некоторые из отправленных через Усольцева подростков после поездки бесследно исчезали в Америке. Он также упомянул, что у бизнесмена якобы были связи с Эпштейном, чья преступная сеть по вербовке несовершеннолетних потрясла мир.

«Она говорит, что там вообще люди некоторые пропали, подростки. Вот так сейчас. Уехали и все, и концы в Америке. Это все через Усольцева отправляли. Там говорят, что связь была с Эпштейном», — рассказал Дегтерев.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, чье имя прогремело на весь мир после громкого уголовного дела о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он признал вину и получил 18 месяцев тюрьмы с мягкими условиями, а в 2019 году дело возобновили — Эпштейна арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми.

Однако 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора на Манхэттене. Официальное заключение — самоубийство, хотя эта версия до сих пор вызывает множество вопросов и теорий заговора.

28 сентября 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь ушли в поход в районе горы Буратинка под Красноярском. С тех пор о них ничего не известно. Семья была легко одета, без снаряжения, в зоне без сотовой связи. Сигнал телефона Сергея зафиксировали вечером того же дня, но найти их не удалось.

Поиски начались 30 сентября. Спасатели, полиция и волонтеры прочесывали тайгу, но не нашли ни следов, ни вещей. Активная фаза завершилась 12 октября безрезультатно. В 2026 году поиски возобновляли трижды: в январе, июне и июле.

Следователи проверяли все версии — от несчастного случая до криминала. Официально основной остается версия о трагической случайности, хотя никаких вещественных доказательств этому нет. По состоянию на 13 июля 2026 года семья так и не найдена.

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