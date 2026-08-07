Красоту — на алтарь искусства: дочь Сергея Жукова осталась без бровей и волос

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 163 0

Девушка решилась на кардинальную смену образа ради работы над новым проектом.

Фото: зачем Ника Жукова сбрила волосы и осветлила брови

Фото: Instagram*/nikazhukova_official

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Дочь Сергея Жукова Ника показала фото с лысой головой и осветленными бровями

Актриса, певица и просто красавица Ника Жукова, дочь солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, лишилась длинных волос и осветлила брови ради очередного творческого проекта. Фото с лысой головой, прикрытой капюшоном, она опубликовала в личном блоге, взволновав поклонников. Некоторые из них поверили, что 17-летняя звезда действительно сбрила свои локоны, но она поспешила успокоить — это всего лишь грим.

Никакой интриги. Ника Жукова сразу пояснила, что на ее голове специальная накладка — бояться нечего. Однако, сообщили журналисты 7Дней.ru, еще один вопрос остался без ответа — какую роль на этот раз играет молодая артистка. В детали работы над новым проектом публику она не посвятила. Подписчики выдохнули и на всякий случай напомнили, что любят ее любой.

«У меня чуть сердце не остановилось»;

«Скажите, что это шутка»;

«Никогда больше так не пугай»;

«Все равно красивая», — написали комментаторы.

На счету Жуковой уже немало заслуг. Она снялась почти в десятке фильмов и сериалов, среди которых наибольшую популярность снискал сериал «Плакса». Коллегой девушки на съемочной площадке был певец Ваня Дмитриенко. В сентябре Московский театр мюзикла представит премьеру музыкального спектакля по мотивам «Плаксы».

Тема взросления останется главной в постановке, зрители увидят, как юные герои переживают этот период — их трепетную дружбу, первую любовь, интересы, отношения с родителями и внутренние устремления. Спектакль раскрывает и жизненный опыт старшего поколения, которое бережно хранит свои ценности и ориентиры. Представление будет сопровождаться живым исполнением оркестра, авторскими музыкальными номерами и современной хореографией. Композитором выступил Сергей Жуков.

Слава и успех на экране и сцене дались Нике Жуковой непросто. Она признавалась, что сталкивалась с травлей из-за знаменитой фамилии, но испытания, по словам артистки, только закаляли ее. В частной школе, где училась девушка, сверстники даже ее пятерки объясняли влиянием отца. Как ранее сообщал 5-tv.ru, чтобы уберечь дочь, певец перевел ее на домашнее обучение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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