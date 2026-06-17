В Ростовое-на-Дону в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка

В мусорном баке Ворошиловского района города Ростов-на-Дону было найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Ростовской области на своем канале в мессенджере МАКС.

«Поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, при осмотре тела новорожденного признаков насильственной смерти выявлено не было.

Было возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Расследование этого дела находится на контроле в следственном управлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нью-Йорке супруги воспитали сына, которого случайно нашли на станции метро Юнион-сквер в 2000 году. Новорожденный мальчик был завернут в толстовку и лежал у турникетов. У малыша даже пуповина еще была не отсечена.

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