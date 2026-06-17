«Постоянная печаль»: жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни актера с деменцией

Daily Mail: жена Брюса Уиллиса живет в постоянной грусти из-за деменции актера

Жена актера Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг-Уиллис — призналась, что живет с постоянным чувством горя из-за болезни мужа. У него диагностирована лобно-височная деменция — заболевание, из-за которого актеру пришлось завершить карьеру и почти полностью уйти из публичной жизни. Об этом сообщило Daily Mail.

Ранее Эмма объясняла, что болезнь Уиллиса не связана с потерей памяти в привычном для многих понимании деменции. По ее словам, у актера вариант заболевания, который прежде всего влияет на речь и способность общаться. При этом он по-прежнему узнает родных и близких, включая жену и дочерей.

Что сейчас с Брюсом Уиллисом

О проблемах со здоровьем Уиллиса семья впервые публично сообщила в 2022 году. Тогда стало известно, что актер завершает карьеру из-за афазии — нарушения речи и понимания языка. В 2023 году родственники уточнили диагноз: лобно-височная деменция.

Сейчас 71-летний Уиллис живет вдали от съемок и публичных мероприятий. Его состояние прогрессирует, а забота о нем стала главным делом семьи. Эмма Хеминг-Уиллис, бывшая жена актера Деми Мур и его дочери регулярно рассказывают о болезни, чтобы привлечь внимание к редкому виду деменции и поддержать семьи, которые проходят через похожее испытание.

Почему жена актера говорит о «постоянной печали»

Эмма не раз признавалась, что переживает не только страх за будущее, но и так называемое предварительное горе — чувство утраты, которое возникает еще при жизни близкого человека из-за тяжелой болезни.

В одном из интервью она говорила, что Уиллис сам не до конца осознает свой диагноз. По ее словам, это одновременно «благословение и проклятие»: актер не мучается пониманием происходящего, но семья ежедневно видит, как болезнь меняет его жизнь.

Чем известен Брюс Уиллис

Брюс Уиллис — один из самых узнаваемых актеров Голливуда. Мировую славу ему принесла роль Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек». Он также снимался в картинах «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Шестое чувство», «Армагеддон» и десятках других проектов.

После объявления диагноза актер больше не снимается. Его семья подчеркивает, что сейчас главное — не карьера и публичность, а безопасность, спокойствие и качество жизни Уиллиса.

Что такое лобно-височная деменция

Лобно-височная деменция поражает лобные и височные доли мозга. В отличие от болезни Альцгеймера, она не всегда начинается с потери памяти. У одних пациентов на первый план выходят изменения поведения, у других — трудности с речью и пониманием слов.

Именно поэтому близкие Уиллиса отдельно объясняют: вопрос не только в том, помнит ли он людей вокруг. Болезнь прежде всего влияет на способность общаться и выражать себя.

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