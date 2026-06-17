Спасло чудо: в Ростове врачи извлекли 14-сантиметровую ветку из шеи девочки

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Опасный предмет прошел всего в нескольких миллиметрах от крупных сосудов и нервов.

Врачи достали ветку из шеи ребенка — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Ростове-на-Дону врачи извлекли 14-сантиметровую ветку из шеи девочки

Врачи Ростовской областной детской клинической больницы спасли девочку, шею которой насквозь проткнула 14-сантиметровая ветка. Ребенок получил тяжелую травму после падения с гаража. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Известно, что девочку доставили в больницу на скорой помощи. Несмотря на серьезное ранение, пациентка была в сознании и могла дышать самостоятельно.

Обследование показало, что ветка прошла всего в нескольких миллиметрах от крупных сосудов и нервов шеи. При этом трахея, пищевод и щитовидная железа не были повреждены.

VK/ГБУ РО "Областная детская клиническая больница"/odbrnd

Медики отметили, что повреждение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Лечащий врач Антон Штарев подчеркнул, что ребенка фактически спасло чудо, поскольку инородное тело прошло рядом с жизненно важными структурами.

Хирурги провели девочке экстренную операцию и аккуратно удалили ветку. Во время вмешательства врачи также обнаружили небольшое ранение слюнной железы и ушили его.

После операции заживление прошло без осложнений. Воспаления тканей не было, дренажи сняли на восьмые сутки. Теперь девочка идет на поправку. Впереди у нее еще курс реабилитации.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Татарстане пациентке удалили зуб из яичника.

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