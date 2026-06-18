Срок тает: рэперу P. Diddy назвали новую дату освобождения

Рэпера P. Diddy освободят 23 февраля 2028 года

Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, может выйти на свободу 23 февраля 2028 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ранее предполагалось, что артист покинет исправительное учреждение в апреле 2028 года. До этого срок уже сокращали примерно на полтора месяца. Причины нового изменения даты освобождения не уточняются.

По данным издания, на пересмотр срока могли повлиять хорошее поведение Комбса, а также его участие в тюремных программах и мероприятиях.

Ранее защита артиста добивалась его немедленного освобождения. Сторона рэпера просила суд либо отменить обвинительный приговор, либо пересмотреть его с заметным смягчением наказания. Сам Комбс считает, что судья проявил чрезмерную строгость и допустил ошибку при вынесении решения.

P. Diddy был приговорен к 50 месяцам лишения свободы 3 октября 2025 года. Его признали виновным по двум эпизодам перевозки женщин для занятия проституцией. При вынесении приговора судья выразил сомнение, что после освобождения Комбс не совершит похожие преступления снова.

Скандал вокруг рэпера P. Diddy

Осенью 2024 года американский рэпер, продюсер и предприниматель P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, оказался в центре масштабного уголовного дела. Музыканта задержали после серии обвинений, среди которых фигурировали изнасилования, насилие, шантаж, торговля людьми и другие тяжкие преступления.

Скандал быстро вышел далеко за пределы суда. Под ударом оказалась не только репутация Комбса, но и его бизнес-империя, выстроенная вокруг музыки, моды и вечеринок. Особое внимание привлекли знаменитые White Parties — «Белые вечеринки» P. Diddy, где в разные годы появлялись мировые звезды.

Иск Кэсси и начало скандала

Первые серьезные обвинения против Комбса публично прозвучали еще в ноябре 2023 года. Тогда его бывшая возлюбленная, певица Кэсси, настоящее имя которой Кассандра Вентура, подала иск против рэпера.

Она утверждала, что на протяжении отношений P. Diddy подвергал ее насилию, контролировал карьеру и личную жизнь, а также, по ее словам, вовлекал в употребление алкоголя и наркотиков. Кроме того, певица заявляла, что Комбс заставлял ее вступать в сексуальные контакты с другими мужчинами и снимал происходящее на видео.

В иске Кэсси также упоминался эпизод с автомобилем рэпера Кида Кади, настоящее имя которого Скотт Мескади. По словам певицы, в начале 2010-х годов Дидди якобы причастен к поджогу машины музыканта, с которым она тогда встречалась.

Новые заявления против рэпера

После иска Кэсси к обвинениям присоединились другие женщины. Одной из них стала Джой Дикерсон-Нил. Она заявила, что Комбс изнасиловал ее, предварительно накачав наркотиками, а происходящее снял на камеру.

Позже против P. Diddy выступили еще несколько заявительниц, часть из которых не раскрывала свои имена. В их словах фигурировали групповые изнасилования, побои, психологическое давление, принуждение к сексу и употреблению запрещенных веществ. Одна из девушек утверждала, что на момент произошедшего ей было 17 лет.

Летом 2024 года бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила Комбса в торговле людьми. По ее словам, на одной из вечеринок, связанных с P. Diddy, ее склоняли к сексу за деньги.

Еще одной заявительницей стала певица Дон Ричард. Она утверждала, что Комбс угрожал ей, а также избивал Кэсси в ее присутствии. Осенью 2024 года к числу обвинителей присоединился Деррик Ли Карделло-Смит. Он заявил, что в 1997 году P. Diddy якобы подмешал ему снотворное и изнасиловал.

Арест и условия содержания

Решение об аресте Шона Комбса приняли присяжные нью-йоркского суда. Само задержание состоялось 16 сентября 2024 года.

Через два дня после ареста суд отказался выпускать музыканта под залог, хотя, по данным СМИ, защита предлагала за его освобождение 50 миллионов долларов. Позже Комбса поместили под особое наблюдение, чтобы исключить риск причинения вреда самому себе. Затем этот режим сняли.

Затем находившийся под стражей P. Diddy объявил голодовку. По сообщениям СМИ, он опасался, что в тюрьме его могут отравить.

В поддержку рэпера публично выступила его мать Дженис Смоллс Комбс. Она признала, что ее сын не был идеальным человеком и совершал ошибки, но заявила, что, по ее мнению, его пытаются судить на основании ложной истории.

В чем обвиняли P. Diddy

В деле против Комбса фигурировал широкий перечень обвинений. Среди них назывались рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства, изнасилования, шантаж, поджоги и взяточничество.

В предварительном обвинительном заключении утверждалось, что рэпер «обеспечивал участие в вечеринках женщин, среди прочего добывая и распределяя для них наркотики, контролируя их карьеры, используя свое финансовое влияние и угрожая его лишением, а также применяя запугивание и насилие, в том числе шантаж с помощью видеозаписей».

Прокуроры считали, что компании Комбса, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, могли использоваться для организации перевозки людей через границы штатов. По версии обвинения, это делалось для участия в закрытых сексуальных мероприятиях, известных как Freak Off.

На ранних этапах дела СМИ писали, что в случае доказательства вины Комбсу могло грозить от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Гражданские иски и новые заявители

Параллельно с уголовным преследованием против P. Diddy начали готовить гражданские иски. По данным Los Angeles Times, с претензиями к музыканту собирались выступить более 100 человек.

Позже сообщалось о 125 потенциальных истцах. Среди них, по информации издания, 25 человек на момент предполагаемых событий были несовершеннолетними.

Эти заявления усилили общественный резонанс вокруг дела. Скандал перестал восприниматься только как процесс против одного музыканта и превратился в историю о возможной системе насилия, которую, как утверждали обвинители, Комбс мог выстраивать годами.

Что известно о «Белых вечеринках»

Знаменитые «Белые вечеринки» P. Diddy стали отдельной частью скандала. В нулевые эти мероприятия считались символом роскошной светской жизни. На них появлялись голливудские актеры, музыканты, модели и представители индустрии развлечений.

В разные годы среди гостей называли Леонардо Ди Каприо, Эштона Катчера, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Jay-Z и других знаменитостей. Мероприятия проходили в особняке Комбса, а также в Беверли-Хилз и Сен-Тропе.

После ареста рэпера в сети стали активно обсуждать рассказы анонимных источников о якобы существовавших скрытых комнатах. По этим версиям, за фасадом светских приемов могли проходить закрытые оргии с наркотиками, насилием и видеозаписями происходящего.

Некоторые источники утверждали, что такие вечеринки продолжались несколько дней, а участникам под конец требовалась медицинская помощь из-за изнеможения. Официально эти детали подтверждены не были.

Весной 2024 года в домах Комбса прошли обыски. Сообщалось, что правоохранители обнаружили скрытые помещения с камерами, незарегистрированное оружие, а также большое количество бутылок с детским маслом и лубрикантом.

При этом важно: официальных доказательств участия звездных гостей White Parties в незаконных действиях нет. В сети лишь предполагали, что мероприятия могли быть разделены на разные «уровни»: обычные приемы для широкой публики и закрытые зоны для избранных.

Российский след в истории с вечеринками

Среди тех, кто бывал на мероприятиях P. Diddy, называли и бывшую солистку группы «Тату» Лену Катину. Сама артистка говорила, что ничего противозаконного на вечеринке не видела.

С Комбсом могли пересечься и российские актеры Максим Лагашкин и Александр Робак. В начале нулевых они снимались в фильме «Ненасытные» в Сен-Тропе и однажды помогли спастись людям на терпящей бедствие лодке. Среди них, по их рассказам, оказался P. Diddy.

В благодарность рэпер якобы пригласил актеров на одну из своих вечеринок. Однако посетить мероприятие они не смогли из-за съемочного графика.

Как скандал задел Бейонсе и Jay-Z

После ареста P. Diddy волна обсуждений перекинулась на его знаменитых знакомых. Особенно часто в конспирологических теориях стали упоминать Бейонсе и ее мужа Jay-Z, которые были знакомы с Комбсом много лет и появлялись на его мероприятиях.

В сети им начали приписывать связь с гибелью певицы Алии, настоящее имя которой Алия Хотон. Сторонники этой версии ссылались на песню J. Cole She Knows и пытались найти в ней скрытые намеки: в треке упоминается Алия, а слово knows созвучно девичьей фамилии Бейонсе — Knowles.

По одной из конспирологических версий, P. Diddy якобы мог помочь Бейонсе избавиться от конкурентки в поп-музыке. Подтверждений этим утверждениям нет, но теория получила широкое распространение в соцсетях.

Версия о гибели Тупака Шакура

Еще одна теория, всплывшая после ареста Комбса, связана с убийством рэпера Тупака Шакура, известного как 2Pac. Музыканта застрелили в 1996 году после конфликта между представителями разных хип-хоп-сцен.

Осенью 2023 года полиция арестовала бывшего наркобарона Дуэйна Дэвиса по прозвищу Кифи Ди, которого называют главным подозреваемым по делу. Позже семья Тупака решила проверить, мог ли P. Diddy каким-либо образом быть связан с расправой над артистом. Для этого родственники Шакура наняли адвоката Алекса Спирсо.

Подобные версии обсуждаются давно. Их связывают с противостоянием лейблов Bad Boy Records и Death Row Records, известным как конфликт Восточного и Западного побережий. Сторонники теории считают, что Комбс мог хотеть устранить конкурента, но официальных доказательств его причастности к убийству Тупака нет.

Почему в деле вспоминают Джастина Бибера

Отдельная волна слухов коснулась Джастина Бибера. Пользователи соцсетей начали пересматривать старые видео, на которых юный певец находился рядом с P. Diddy в начале карьеры. Тогда Биберу было около 15 лет.

Некоторые комментаторы решили, что на этих кадрах подросток выглядел скованным и некомфортно. На этом основании в сети стали строить предположения о возможных нездоровых отношениях между юным артистом и продюсером.

Обсуждение усилилось из-за клипа Бибера на песню Yummy, вышедшего в 2020 году. Пользователи увидели в ролике намеки на травматичный опыт певца в подростковом возрасте, хотя сам артист не подтверждал такие трактовки.

В начале октября появились слухи, что Бибер якобы может публично рассказать о вечеринках P. Diddy. Источник InTouchWeekly утверждал, что музыкант сосредоточен на семье, но готов к разговору, который может защитить других людей от влияния Комбса.

Сам Джастин Бибер официальных заявлений о P. Diddy не делал. Его жена Хейли Бибер лишь опубликовала снимок певца с неприличным жестом и подписью «настроение». Пользователи решили, что это может быть реакцией на скандал, однако прямого подтверждения такой версии нет.

Чем обернулось дело для Комбса

Дело P. Diddy стало одним из самых громких скандалов в американской музыкальной индустрии последних лет. Оно затронуло не только самого Комбса, но и его окружение, старые связи, бизнес-проекты и закрытую культуру звездных вечеринок.

При этом вокруг процесса возникло множество слухов и теорий заговора. Часть из них основана на судебных материалах и заявлениях предполагаемых жертв, часть — на домыслах пользователей соцсетей. Поэтому в истории Комбса все чаще разделяют две линии: юридическую, где решения принимает суд, и медийную, где репутация рэпера уже оказалась почти полностью разрушена.

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