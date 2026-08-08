«Худею перманентно»: Пелагея назвала все изъяны своей внешности

Певица Пелагея рассказала о перманентной борьбе с лишним весом и уходе за кожей

Заслуженная артистка России Пелагея рассказала о своем отношении к весу, пищевых привычках и уходе за кожей в интервью Леди Mail. Певица, недавно отметившая 40-летие, поделилась, что следит за фигурой постоянно.

«Я худею перманентно всю свою жизнь, потому что склонна к полноте и конституция моя такова, что с возрастом это усиливается. Плюс, я изменила пищевые привычки на протяжении своей жизни, но тем не менее все равно я очень люблю, например, пельмени, и позволяю себе их иногда», — рассказала Пелагея.

Она отметила, что все время ограничивает себя в еде, но считает это оправданным. По словам исполнительницы, ее поймут многие люди, вынужденные следить за весом и образом жизни. Артистка предположила, что если бы ее профессия не была связана со сценой, возможно, она не следила бы за собой так тщательно, но текущий вес ее устраивает, как и образ в целом.

Пелагея также перечислила процедуры, которые делает у косметолога. У нее проблемная кожа, и это не всегда удавалось скрыть гримом — многие зрители видели ее недостатки. От них удалось избавиться благодаря грамотному уходу и изменению рациона. Певица призналась, что любит аппаратную косметологию и делает инъекции с витаминными комплексами. Дома Пелагея использует уходовую косметику, девайсы для очищения и тренажеры для мышц лица, а еще никогда не ложится спать с макияжем.

«Я не использую филлеры. Прихожу к своему косметологу, и она делает мне то, что считает нужным, и ничего лишнего — я ей доверяю… Могу сказать, что это все точно работает», — заключила певица.

Ранее, как писал 5-tv.ru, певица и блогер MIA BOYKA призналась, что сделала пластику век. По ее словам, поводом стал физический дискомфорт из-за лишней кожи. Звезда подчеркнула, что не считает процедуру серьезной и не видит повода для критики. Примечательно, что прежде она публично выступала против хирургических вмешательств, но потом «передумала».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.