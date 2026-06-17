На месте теракта с автобусом в Брянской области изъяли детали украинского беспилотника

Боевики сегодня ударили беспилотником по автобусу с детьми в Брянской области. Он вез футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Погибла женщина, которая сопровождала группу, еще восемь человек ранены. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава принять меры для оказания помощи всем пострадавшим. Минск потребовал от Киева «исчерпывающих объяснений» в связи с атакой. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Боковая обшивка автобуса насквозь пробита осколками от украинского беспилотника. Стекла в салоне полностью выбиты. Следы крови на подголовниках. Это был целенаправленный удар беспилотником ВСУ по автобусу с юными футболистами. Женщину, которая сопровождала спортсменов, спасти не удалось. У пострадавших — осколочные ранения.

На кадрах доставляют первых пострадавших в областную больницу в Брянске. Врачи консультируются со специалистами из столицы. Рядом дежурят бригады белорусских медиков. В Брянскую область направлены реанимационные бригады.

«Тяжело пострадавшим - это двое ребят - оказывается медицинская помощь. Мы находимся на постоянной связи. Остальные будут доставлены в Гомель в ближайшее время», — рассказал заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

Родители школьников постоянно звонят им, узнают о состоянии.

Для спортсменов из детской спортивной школы № 2 белорусского города Речица эта поездка была запланированной — они ехали на отдых в Геленджик. Вражеский дрон атаковал автобус, когда тот уже несколько часов был в пути, пересек границу с Россией и находился в брянском приграничье.

«Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело.

«Проводится разбирательство, мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», — заявил председатель СК Белоруссии Константин Бычек.

С жестким заявлением выступил белорусский МИД, там потребовали от Киева объяснений.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области РФ. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это очередным терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Всего две недели назад, 3 июня, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Москва — Симферополь. Погибли семь человек, 11 пострадали. И вот снова прицельный удар по мирным людям.

«Наш аппарат уполномоченного по правам человека ведет фиксацию всех нарушений прав мирных граждан. Потому что с точки зрения международного гуманитарного права, и я буду это повторять снова и снова, это военные преступления, когда страдают беззащитные, страдают дети», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

На месте происшествия сейчас работают следователи, в том числе из Белоруссии. Изымают детали украинского беспилотника, которые используют как доказательство варварской атаки на мирных граждан. Движение на участке перекрыто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.