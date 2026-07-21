Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире

Рано утром 21 июля боевики киевского режима при помощи дронов атаковали город Владимир. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По предварительной информации, пострадавших в результате прилета БПЛА нет.

«Жильцов там не находилось», — пояснил Александр Авдеев.

Губернатор Владимирской области добавил, что из-за попадания летательного аппарата в здании произошло возгорание. Была проведена эвакуация. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, локализовали пожар на площади около 25 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, устраняя последствия ночной атаки, заключил Александр Авдеев.

Российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Враг использует не только дроны, начиненные взрывчаткой, но и атакует приграничные регионы нашей страны ракетами.

Накануне киевские боевики нанесли удары в том числе по Московской и Брянской областям. В результате пострадали мирные граждане. В Домодедово шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, а в поселке Белая Березка в Брянской области погиб водитель пожарной машины.

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