Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 3 085 0

Проведена эвакуация жильцов.

Атака беспилотников ВСУ на Владимир сегодня 21 июля

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Рано утром 21 июля боевики киевского режима при помощи дронов атаковали город Владимир. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По предварительной информации, пострадавших в результате прилета БПЛА нет.

«Жильцов там не находилось», — пояснил Александр Авдеев.

Губернатор Владимирской области добавил, что из-за попадания летательного аппарата в здании произошло возгорание. Была проведена эвакуация. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, локализовали пожар на площади около 25 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, устраняя последствия ночной атаки, заключил Александр Авдеев.

Российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Враг использует не только дроны, начиненные взрывчаткой, но и атакует приграничные регионы нашей страны ракетами.

Накануне киевские боевики нанесли удары в том числе по Московской и Брянской областям. В результате пострадали мирные граждане. В Домодедово шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, а в поселке Белая Березка в Брянской области погиб водитель пожарной машины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 июл
За прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 209 украинских беспилотников
20 июл
При ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек
20 июл
Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
20 июл
Трое граждан Китая пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье
20 июл
При атаке ВСУ на Брянскую область погиб водитель пожарной машины
20 июл
Шесть человек госпитализированы после атаки БПЛА на Домодедово
20 июл
СК возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Московский регион
20 июл
За ночь силы ПВО РФ перехватили 381 украинский беспилотник
20 июл
Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
19 июл
Силы ПВО России уничтожили 140 украинских беспилотников за ночь
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео