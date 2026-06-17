Путин назвал саммит Россия — АСЕАН важной вехой стратегического развития

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Алена Куликова
Алена Куликова 24 0

По словам главы государства, взаимодействие с Ассоциацией остается одним из важных направлений международного сотрудничества.

Саммит Россия — АСЕАН важный этап партнерства для России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Президент России Владимир Путин заявил, что юбилейный саммит Россия — АСЕАН имеет большое значение для развития стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Об этом глава государства сообщил на встрече с президентом Филиппин.

«Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН», — заявил Владимир Путин во время встречи с президентом Филиппин.

Владимир Путин также подчеркнул, что развитие взаимодействия с АСЕАН остается значимым направлением внешних связей России.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия по различным направлениям.

АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что Путин прилетел в Казань на саммит Россия–АСЕАН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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