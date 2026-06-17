Путин прилетел в Казань на саммит Россия–АСЕАН

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

В мероприятиях форума принимают участие представители всех 11 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Зачем Путин прилетел в Казань: подробности

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В мероприятиях форума принимают участие представители всех 11 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

В первый день саммита президент России даст торжественный прием в честь глав иностранных делегаций. Он пройдет в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Ожидается, что участники обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества, расширение транспортных и логистических маршрутов, взаимодействие в энергетике, цифровой экономике, продовольственной безопасности, туризме и гуманитарной сфере.

Кроме официальных мероприятий, в Казани проходят встречи представителей бизнеса. В рамках деловой программы планируется обсудить новые инвестиционные проекты и перспективы сотрудничества российских компаний со странами Юго-Восточной Азии.

Саммит Россия — АСЕАН проходит на фоне активного расширения экономических связей РФ с государствами региона. По данным российских властей, товарооборот со странами ассоциации в последние годы продолжает расти, а сами государства АСЕАН остаются одними из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нынешняя встреча, как ожидается, завершится принятием совместных документов, направленных на дальнейшее развитие партнерства между Россией и странами ассоциации.

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