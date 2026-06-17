Путин провел переговоры с главой МИД Турции Фиданом в Казани

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Стороны обсудили развитие отношений и международную повестку.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин в Казани провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В ходе беседы российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются по восходящей и носят дружественный характер. Путин подчеркнул, что Россия высоко оценивает динамику двустороннего взаимодействия и приветствует его дальнейшее укрепление.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием», — высказался Путин.

Президент также передал наилучшие пожелания главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что сотрудничество между странами наполняется новым содержанием.

Встреча прошла на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–18 июня. В Кремле ранее отмечали, что инициатива проведения переговоров исходила от турецкой стороны и была поддержана российской.

С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Перед визитом в Казань Хакан Фидан посетил Москву, где провел переговоры с Сергеем Лавровым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал Малайзию одним из надежных партнеров России и обсудил с премьер-министром Анваром Ибрагимом перспективы дальнейшего сотрудничества на полях международного форума в Казани.

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